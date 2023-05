Basket Osasco vence o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro

O Basket Osasco entrou em quadra na noite de ontem (18) com a dificil missão de ganhar do líder do campeonato, o Cruzeiro, no único jogo em casa das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Basquete.

publicidade

Com garra, determinação e o apoio da torcida que lotou o Geodésico, o time de Osasco venceu o Cruzeiro por 98 a 78 e abriu 1 a 0 na série quartas de final do Brasileirão.

O segundo jogo está marcado para o próximo dia 26, às 19h30, em Itatiaiuçu-MG, e terá transmissão ao vivo da CBB TV.

publicidade