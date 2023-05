Gerson Pessoa reúne-se com Secretário Estadual de Educação e cobra investimento nas unidades escolares de Osasco e região

O deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) teve um encontro com o secretário estadual de Educação, Renato Feder, na quarta-feira (17). Claudio Piteri, secretário de Educação de Osasco, também participou da audiência.

Na ocasião, o parlamentar solicitou ao gestor a modernização das escolas estaduais de Osasco e região. Além disso, Pessoa apresentou outras demandas das unidades e cobrou investimentos em todo o processo pedagógico, mais segurança no ambiente escolar, além da valorização dos profissionais da área.

“Durante a campanha eu falei muito que uma das minhas prioridades seria lutar pela modernização das escolas estaduais, e hoje estou aqui justamente pra isso. É importante que tenhamos escolas com um ambiente mais acolhedor e humanizado também para os alunos da rede estadual de ensino”, afirmou Gerson Pessoa.

Claudio Piteri comentou a importância do encontro. “Foi bem produtivo. Tivemos a oportunidade de apresentar algumas demandas do município. Ter um deputado que faça essa interlocução, sem dúvidas, tem sido muito importante pra nós”, disse o secretário de Educação de Osasco.

Em abril, Gerson também esteve com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, para tratar da segurança nas escolas. Na oportunidade, o deputado solicitou que as escolas estaduais e particulares de Osasco fossem inseridas no sistema “S.O.S Escola”, que inclui o botão do pânico integrado as forças policiais.