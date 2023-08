Batalha de Assadores com churrasco, food trucks e música ao vivo volta a Osasco no feriadão

Batalha de Assadores com churrasco, food trucks e música ao vivo volta...

Sucesso por onde passa, a Burning Fest – Batalha de Assadores retorna a Osasco na próxima semana, de 7 a 10 de setembro, das 12h às 22h. Considerado o maior festival de churrasco do estado de São Paulo, evento tem entrada gratuita.

Um ótimo programa para quem não for viajar durante o feriado da Independência, o Burning Fest contará com uma programação recheada de coisas boas, além de um encontro delicioso com a Batalha de Assadores.

O público poderá se deliciar com churrasco, Parrila, costela de chão, hambúrguer, torresmo, crepes, churros e sorvete nos variados food trucks com opções para todos os gostos. Haverá ainda uma seleção premiada de chopp e cervejas artesanais.

O evento será realizado no estacionamento da Prefeitura. Além da variedade gastronômica, haverá shows, espaço kids para fazer a diversão das crianças.

SERVIÇO

28ª Burning Fest – Batalha de Assadores

Quando: de 7 a 10 de setembro, das 12h às 22h

Onde: Estacionamento da Prefeitura de Osasco – Avenida Narciso Sturlini – Vila Campesina, Osasco

Entrada gratuita