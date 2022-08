Bolsonaro é chamado de “tchutchuca do Centrão” e puxa youtuber pela camisa

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) se envolveu em uma confusão, na manhã desta quinta-feira (18), no Palácio da Alvorada, em Brasília. O político estava a caminho de campanha em São Paulo quando foi provocado pelo youtuber Wilker Leão, que o chamou de “tchutchuca do Centrão” e “safado”.

As imagens foram compartilhadas pelo portal G1 e repercutiram na internet. No vídeo, Bolsonaro aparece tirando foto com apoiadores quando Wilker se aproxima do grupo questionando algumas ações do político. O youtuber chega a ser empurrado no chão, mas não fica claro de quem partiu o empurrão.

Wilker, que tem mais de 13 mil inscritos em seu canal no YouTube e costuma fazer vídeos confrontando apoiadores do presidente, disferiu ainda xingamentos contra Bolsonaro, tais como “covarde”, “vagabundo” e “tchutchuca do centrão”. Ele estava com o celular gravando tudo.

Os seguranças tentaram afastar o rapaz, que se recusou a sair do local enquanto o presidente entra no carro. Segundos depois, Bolsonaro decide sair do veículo, vai na direção do youtuber e pega na gola da camisa ao tentar tomar o celular dele. “Vem cá, vem cá, eu quero falar contigo”, disse o presidente.

Depois da confusão, Bolsonaro chegou a conversar com o rapaz por algum tempo e disse aos apoiadores: “Deixa o cara ali, filmar a vontade, é o desespero dele”. Com a repercussão do episódio, o termo “Tchutchuca do Centrão” foi parar entre os assuntos mais comentados no Twitter hoje.