Osasco Vôlei vai até Taubaté enfrentar a equipe da casa na segunda rodada do Paulista

O time feminino de Osasco venceu a primeira rodada contra o Vinhedo em casa nessa terça-feira (16) e já vai para o segundo desafio do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino nesta sexta-feira (19), em Taubaté, às 19h30, na Arena Abaeté.

A equipe osasquense deve repetir a formação do primeiro jogo, que teve Kenya, Tifanny, Adenizia (maior pontuadora de Osasco, com dez acertos), Fabiana, Glayce, Duda e a líbero Key Alves. Entraram no decorrer da partida, Tamara, Giovanna, Drussyla, Giulia Muralha e Saraelen.

A polonesa Malwina Smarzek e a norte-americana Micaya White ainda não têm data marcada para a estreia.

“Esse time ainda tem muito a evoluir e acredito que o segredo para o nosso sucesso será manter a concentração, o foco e seguir trabalhando duro, como estamos fazendo até agora”, disse a central Adenizia.