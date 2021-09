Borboletário de Osasco é reaberto

O Borboletário de Osasco, um dos principais pontos turísticos e ambiental da cidade, retomou suas atividades e está aberto ao público em geral, no interior do Parque Ecológico Ana Luiza Moura Freitas, na Rua David Silva, 111, Jardim Piratininga.

O Borboletário, que ficou quase um ano e meio fechado por conta da pandemia de covid-19, existe há 12 anos e conta com um criadouro de borboletas, onde os visitantes têm contato com as 12 espécies que vivem por lá. Entre elas, borboletas corujas, monarca, castanha vermelha e caixão de defunto e tem também um laboratório onde as lagartas se desenvolvem antes de virarem borboletas.

O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Em dias chuvosos ou frio o local não é aberto. Todas as medidas sanitárias de combate à covid serão adotadas no momento de visitação. Mais informações para agendamentos pelo telefone 3599-3516.

