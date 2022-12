Bráz Trattoria inicia delivery na região de Alphaville

A Bráz Trattoria do Shopping Tamboré, em Barueri, iniciou o serviço de delivery para que as pizzas possam chegar quentinhas na porta da casa dos clientes, na região de Alphaville.

O funcionamento do delivery será de domingo a quarta, das 18h às 21h45. De quinta a sábado o atendimento vai até às 22h45. Os pedidos podem ser feitos exclusivamente através do App Devoro, disponível gratuitamente para download na AppStore e na PlayStore.

“Vamos começar com pizzas, no período da noite, dos sabores tradicionais, como muçarela, calabresa e portuguesa, aos especiais, como Bráz e Caprese, além de algumas entradas, sobremesas e bebidas”, explica Camila Prado, gerente de Marcas da Bráz. “Reproduzimos a tradicional excelência da marca também na casa de nossos clientes.”

A Bráz nasceu em 1998 como uma homenagem à história da pizza no Brasil e aos primeiros imigrantes italianos. Apaixonada por pizza, a Bráz se tornou referência mundial, acumulando diversos prêmios ao longo do tempo, entre eles o Top World Artisan Pizza Chains 2022, que a elegeu como a quinta melhor do mundo.

SERVIÇO

Bráz Trattoria

Endereço: Shopping Tamboré – Avenida Piracema, 669 – Tamboré, Barueri / Telefone: (11)5990-3104

Horário de funcionamento: segunda a quarta-feira, das 11h45 às 15h e das 18h às 22h. Quinta e sexta-feira, das 11h45 às 15h30 e das 18h às 23h. Sábado, das 12h às 23h. Domingo das 12h às 22h

Delivery: De domingo a quarta, das 18h às 21h45 // De quinta a sábado das 18h às 22h45 (Pedidos pelo App Devoro, disponível para download na AppStore e na PlayStore)