Policiais militares doam roupas, calçados e alimentos para alunos de jiu-jitsu em Santana de Parnaíba

A iniciativa de um policial militar, o 3° Sargento PM Luz, incentivou a união de esforços de outros policiais para arrecadar presentes para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social que participam do projeto “Luz Brothers Jiu-Jitsu”, em Santana de Parnaíba.

Cerca de 80 crianças e adolescentes participam do projeto na cidade. Os policiais entregaram os presentes na sede do projeto social e fizeram a alegria da criançada. “É importante que a Polícia Militar esteja próxima da comunidade, pois criança é o futuro da sociedade. A partir do momento que a gente se coloca como uma instituição em que ela pode confiar, ganhamos no futuro uma sociedade mais justa e correta”, diz a PM.

Além das aulas de Jiu-Jitsu, o Sargento Luz e, outros Policiais Militares, ensinam sobre ética, moral e cidadania. O Sargento Luz, arca com despesas para compra de kimonos e recebe doações de alimentos e outros itens para manter o projeto social em Santana de Parnaíba.

