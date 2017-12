Câmara de Carapicuíba aprova Lei Orçamentária para o ano de 2018

A Câmara Municipal de Carapicuíba, sob a presidência do vereador Ronaldo Souza (SD), aprovou, em segunda discussão, o Projeto de Lei n° 2.318/2017, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018.

Publicidade

De acordo com o documento, que já foi sancionado pelo prefeito Marcos Neves (PV) e publicado oficialmente, a Prefeitura contará com um orçamento de R$ 578 milhões no próximo ano.

Deverão ser gastos em Educação mais de R$ 139 milhões, e em Saúde, R$ 129 milhões. Já Segurança Pública, contará com R$ 3 milhões, cerca de 0,5% do orçamento anual.