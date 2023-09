Campanha para diagnóstico precoce de tuberculose continua nas UBSs de Osasco

A Secretaria de Saúde de Osasco realiza até o dia 29 de setembro uma campanha para intensificar o diagnóstico precoce da tuberculose. Nesse período, tem sido feita a busca ativa de pessoas com sintomas, tais como tosse por duas semanas ou mais, sudorese noturna, emagrecimento e cansaço/fadiga.

A busca ativa ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da rede municipal. Esta é a segunda fase da campanha, realizada anualmente em todo o Estado de São Paulo.

A tuberculose é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria mycobacterium tuberculosis, que se propaga pelo ar. Ela geralmente afeta os pulmões, mas qualquer órgão pode estar envolvido.

Sintomas de tuberculose

Os sinais e sintomas mais frequentemente descritos são: tosse seca contínua no início, depois com presença de secreção; cansaço excessivo; febre baixa, geralmente à tarde; suor excessivo à noite; falta de apetite; palidez; emagrecimento acentuado; rouquidão; fraqueza, e prostração.

A tuberculose tem cura, desde que o paciente siga as orientações do médico. “Quando ele abandona o tratamento por conta própria, abre-se a possibilidade do surgimento de bactérias resistentes aos medicamentos, o que pode levar o indivíduo a óbito”, frisa a administração municipal.

Na região

A inciativa ocorre também nas cidades da região, como Itapevi e Jandira. Em Itapevi, a população em situação de rua também receberá atenção especial no Centro Pop (Avenida Rubens Caramez, 1075 – Vila Aurora), no dia 21 de setembro, das 8h às 12h. Vale lembrar que a Vigilância Epidemiológica do município realiza a Busca Ativa em livre demanda de forma permanente em todas as unidades de saúde de Itapevi.

Já a Secretaria de Saúde de Jandira realiza hoje (16), das 9h às 15h, na Feira Gastronômica da Praça Central, uma ação também com o intuito de intensificar a busca ativa de casos desta doença.