Carapicuíba abre abre 170 vagas para Programa Auxílio Desemprego

A Prefeitura de Carapicuíba vai abrir, na quarta-feira (3), as inscrições do processo seletivo para preencher 170 vagas por bolsistas do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego.

Ao todo serão 170 oportunidades, sendo 119 para homens e 51 para mulheres. O candidato precisa ter entre 18 e 59 anos, ser brasileiro, naturalizado ou cidadão português. Também é necessário apresentar condições físicas para o pleno exercício das atividades, estar quite com o serviço militar e obrigações eleitorais, não ter rendimentos próprios, comprovar que está desempregado há pelo menos um ano, residir em Carapicuíba há, no mínimo dois anos.

Os bolsistas selecionados participarão de atividades de capacitação ocupacional e cidadania, desenvolvendo suas atividades práticas junto aos órgãos da administração. Por isso, receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 724, vale-sacolão e vale-transporte. O período do programa é 180 dias, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

A Prefeitura disponibilizará os nomes dos classificados e selecionados no Diário Oficial do Município de Carapicuíba.

Como se inscrever no Programa Auxílio Desemprego

O candidato deve acessar o site da organizadora do processo seletivo, a RBO Concursos,a partir das 9h da quarta-feira (3), até às 15h do dia 10 de junho.

Para validação da inscrição, o candidato deverá encaminhar a documentação necessária para o e-mail ps3bolsista@carapicuiba.sp.gov.br a fins de comprovação dos requisitos.

O edital com a relação completa de documentos está disponível neste link.