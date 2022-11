Carapicuíba abre amanhã (25) as inscrições para a Corrida do Peru

A Prefeitura de Carapicuíba abre nessa sexta-feira (25) as inscrições da 39ª edição da Corrida do Peru.

As inscrições poderão ser feitas no Ginásio Tancredão (Av. Inocêncio Seráfico, 2005), de segunda a sexta, das 9h às 16 horas, exceto dos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, em que o horário de expediente da prefeitura é alterado.

A prova será realizada no dia 18 de dezembro na Praça da Aldeia.

Para se inscrever é necessário ter no mínimo 16 anos e levar, RG, CPF e comprovante de residência.

O número de corredores é limitado. Além disso, o limite para inscrições de equipes de corrida é de apenas 10 pessoas por equipe (O responsável pode levar a documentação dos interessados).

A largada e a chegada serão na Praça da Aldeia, somando um percurso de 7,7 km. Todos os participantes receberão camiseta e medalha.

Os três primeiros colocados de cada categoria recebem um peru congelado como premiação.

A entrega do kit será no dia 18 de dezembro, a partir das 6h30, no local da prova. Será necessário apresentar o documento de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (original). No dia da corrida será obrigatório o usa da camiseta da prova.

A prova será dividida nas seguintes categorias:

16 a 30 anos – Masculino e Feminino

31 a 40 anos – Masculino e Feminino

41 a 50 anos – Masculino e Feminino

51 a 60 anos – Masculino e Feminino

61 anos acima – Feminino

61 anos a 70 anos – Masculino

71 anos acima – Masculino