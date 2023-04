Carapicuíba anuncia retomada das obras do conjunto habitacional do Pequiá

A Prefeitura de Carapicuíba anunciou que serão retomadas as obras do Conjunto Habitacional do Pequiá, conjunto habitacional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) próximo à Estrada do Pequiá.

As obras do conjunto habitacional foram abandonadas em 2016 e os apartamentos acabaram ocupados por famílias sem teto da cidade.

Segundo a Prefeitura, as equipes começaram nesta semana a limpeza do terreno e das torres.

O empreendimento conta com 196 unidades residenciais que irão beneficiar diversas famílias da cidade.