Carapicuíba implanta programa de formação culinária

A Prefeitura de Carapicuíba deve abrir, no início de 2023, as inscrições para os interessados em participar do Programa Cozinhalimento, uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho inaugurada no dia 29 de novembro no Ginásio de Esportes Tancredo Neves.

publicidade

O projeto conta com uma cozinha profissional totalmente equipada, destinada a conteúdos práticos, além de uma sala de vídeo para conteúdos teóricos.

O programa visa promover o desenvolvimento local, englobando os seguintes pilares: saúde (suprindo a deficiência na área de alimentação), educação (disseminando conhecimento) e trabalho (estimulando a geração de renda).

publicidade

Por meio de palestras, cursos, e treinamentos, os participantes serão inspirados e incentivados a agirem de forma autônoma e empreenderem.

Entre os conteúdos ministrados nas aulas, estarão práticas alimentares saudáveis e equilibradas, combate ao desperdício, manipulação adequada, utilização de partes não convencionais dos alimentos, produção de salgados, pães e doces, entre outros.