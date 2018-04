Carapicuíba inicia na próxima segunda-feira inscrições para creches municipais.

As creches da rede municipal de ensino (Fase I), que atendem crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses, realizarão inscrições do dia 16 ao dia 27 de abril, no Ginásio Ayrton Senna, localizado na avenida Antonio Faustino dos Santos, 98 – Cohab 5, com distribuição de senhas por ordem de chegada, a partir das 8 horas.

Publicidade

Os documentos necessários são: certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço com CEP e documento dos pais.

Os munícipes que já possuem inscrição, não precisam efetuá-la novamente. A Prefeitura disponibiliza, através do site oficial, o link “Central de Vagas” https://carapicuiba.giap.com.br/apex/carapi/f?p=698:586 para acompanhamento da lista.

Além desse período, as inscrições poderão ser efetuadas entre 30 de abril e 11 de maio, na Secretaria de Educação, localizada na rua Salvador, 34 – Cohab II.