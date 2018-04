Carapicuíba retoma obras do novo Centro Administrativo

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PV), assinou a ordem de serviço para a retomada das obras do novo Centro Administrativo do município, na quarta-feira, 4. O novo prédio, localizado em um terreno com mais de 6 mil metros quadrados, vai abrigar parte das secretarias municipais.

No final do ano de 2017, o prefeito Marcos Neves conquistou investimento de R$ 4,5 milhões do Governo do Estado para a retomada das obras. Localizado ao lado do gabinete do prefeito, o prédio estava abandonado há mais de doze anos.

“Estamos trabalhando para mudar a cara da nossa cidade em todas as áreas. Os servidores e os moradores sofrem com as condições insalubres do Centro Administrativo. Tenho certeza de que no novo prédio, a qualidade da prestação de serviços vai melhorar significativamente. É importante a valorização e dar totais condições de trabalho aos servidores”, afirma o prefeito de Carapicuíba.

Atualmente Centro Administrativo funciona num galpão alugado, sendo assim, a mudança também significará uma economia aos cofres públicos.