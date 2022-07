Carapicuíba vai vacinar crianças de 3 e 4 anos com comorbidade ou imunossupresão

A Prefeitura de Carapicuíba inicia neste sábado (30) a vacinação contra Covid-19 de crianças de 3 e 4 anos com comorbidade ou imunossupresão.

Será durante a ação “Saúde Mais Perto de Você”, que será realizada das 8h às 16 horas na USF Cohab V, localizada na avenida Tancredo de Almeida Neves, 860 (mais informações aqui).

Para que as crianças sejam vacinadas, é necessário que o responsável apresente os seguintes documentos: RG ou certidão de nascimento, carteira de vacinação, cartão do SUS, comprovante de residência atualizado no nome do responsável e documentos que comprovem a comorbidade ou imunossupressão.

A lista com as comorbidades e imunosupressões pode ser conferida aqui.