Caravana de Natal da Coca-Cola desfila por Osasco hoje

Na noite desta segunda-feira (21), o público poderá prestigiar a Caravana de Natal da Coca-Cola, que passará nas principais avenidas da cidade a partir das 20h.

Os caminhões iluminados sairão da Avenida dos Autonomistas, do estacionamento do Carrefour, e percorrerão as seguintes vias: Avenida Domingos Odália Filho, Avenida Fuad Auada, Avenida Ônix e Avenida Mutinga, até a altura do 4375.

O comboio formado por cinco caminhões trará ainda a Osasco o Papai Noel e toda a magia natalina ao público.

