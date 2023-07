Casa do Trabalhador de Barueri encaminha para vagas na área de produção e logística até terça-feira (11)

A Casa do Trabalhador de Barueri entrega até terça feira (11) as cartas de encaminhamento para candidatos interessados em participar do processo seletivo para trabalhar como auxiliar de produção e auxiliar operacional.

As (20) vagas de auxiliar de produção, que exigem ensino médico completo, são para corte e colagem das peças conforme pedido dos clientes, além de avaliação de peças prontas, embalagem e separação de produto.

Já as vagas (10) de auxiliar operacional (logística), que exigem o ensino fundamental completo, são para executar armazenagem das linhas de produtos de madeiras comercializados pela própria empresa, além de manter a organização, limpeza física e dos produtos.

As cartas serão entregues no guichê 1 da Casa do Trabalhador, dentro do Ganha Tempo (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Centro), das 9h às 16h, de acordo com o perfil exigido na função. As cartas são limitadas e serão entregues até atingir o número de candidatos solicitado pelo empregador contratante. A data e local do processo seletivo será informado na carta de encaminhamento.