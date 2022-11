Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de cozinheiro, chefe de portaria, passadeira, eletricista e mais

Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de cozinheiro, chefe de portaria,...

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne cerca de 20 vagas de emprego em diversas áreas nesta semana. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 3,2 mil e os processos seletivos ocorrem até sexta-feira (18).

As vagas são para os cargos de atendente de buffet, auxiliar de logística, auxiliar de limpeza, cozinheiro geral, chefe de portaria, eletricista, passadeira de peças confeccionadas, motorista de caminhão pipa, professor de educação física, vendedor, entre outros.

A maioria das vagas oferecem benefícios como vale-alimentação, vale-transporte ou auxílio mobilidade. Algumas das oportunidades exigem apenas o ensino fundamental completo. As vagas de vendedor interno e operador de telemarketing, por exemplo, oferecem comissão.

Para participar das seletivas o candidato precisa realizar um cadastro on-line pelo portal Emprega Brasil ou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro de Barueri.