Parque Dom José, em Barueri, vai exibir jogos da Copa em telão de 50 metros

A Prefeitura de Barueri vai exibir todos os jogos da Copa do Mundo do Qatar, que começa nesse domingo (20), no parque municipal Dom José. As partidas serão transmitidas ao vivo em telão LED de 50 metros quadrados, com alta resolução.

Às sextas, sábados, domingos e nos jogos do Brasil, as transmissões serão acompanhadas de shows, praça de alimentação diversificada com churrasco, cervejas artesanais, pizza, doces, torresmo, frango, entre outras.

Além disso, nos dias de jogos da seleção, camisas, bolas, vouchers para consumo durante no evento e outros brindes serão sorteados para o público presente.

O Parque Municipal Dom José fica na Rua Ângela Mirella, 500 – Jardim Maria Tereza.