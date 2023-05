Casa do Trabalhador de Jandira realiza seleção para servente de obra

Nesta quinta-feira (4), a partir das 9h, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jandira estará realizando um processo seletivo para o cargo de servente de obras.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1570, Vila Mercedes, Jandira), com os documentos pessoais e currículo.

Os requisitos são:

Apenas para homens;

Idade entre 20 e 50 anos;

Sem necessidade de experiência;

Disponibilidade de horário.

Salário e benefícios:

Salário de R$ 2.103,79;

VT;

VR;

Auxílio combustível;

Plano de saúde e odontológico;

Seguro de vida.