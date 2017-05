A Casa do Trabalhador de Barueri, mantida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura, divulga vagas de difícil colocação. O órgão informa ainda que, devido à procura, as vagas ficam à disposição por tempo limitado. Confira:

Empregada Doméstica – vaga 4089585

Feminino, 6 meses experiência, fundamental completo, salário de R$ 1.800,00 por mês, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 23/05/2017, às 9h, no Ganha Tempo.

Soldador – vaga 4091960

Masculino, 6 meses experiência, ensino médio completo, de 18 a 35 anos, salário de R$ 1.800,00 por mês + benefícios, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 23/05/2017, às 10h, na empresa em Barueri.

Aux. Marceneiro – vaga 4091971

Masculino, 6 meses experiência, ensino médio completo, salário de R$ 1.219,00 por mês + benefícios, de 18 a 30 anos, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 23/05/2017, às 10h, na empresa em Barueri.

Copeira hospitalar – vaga 4093708

Feminino, 6 meses experiência, fundamental completo, salário de R$ 1.159,00 por mês + benefícios, de 25 a 45 anos, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 23/05/2017, às 13h, no Ganha Tempo.

Aux. Limpeza – vaga 4093074

Feminino, 6 meses experiência, ensino médio completo, salário de R$ 1.078,00 por mês + benefícios, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 25/05/2017, às 9h, no Ganha Tempo.

Os candidatos interessados deverão comparecer ao Ganha Tempo (Casa Trabalhador/ Setor Amarelo) um dia antes da entrevista munidos de RG, CPF, PIS e Carteira Profissional para cadastro e encaminhamento.

Os empresários que desejam divulgar suas vagas de emprego também podem contar com o serviço da Casa do Trabalhador de Barueri. O serviço é gratuito e funciona a partir de um rápido cadastro no site do Ministério do Trabalho.

A Casa do Trabalhador de Barueri fica no Setor Amarelo do Ganha Tempo, na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro, Centro de Barueri. O telefone para contato é 4199–1333.