A Prefeitura de Osasco publicou na noite desta sexta-feira, 19, na Imprensa Oficial do Município (Iomo), o edital do concurso público com 1.271 vagas em 51 cargos na administração municipal, para quem tem ensino médio e superior. Os salários vão de R$ 1.082 a R$ 4.908, de acordo com a ocupação. Acesse o edital (entre as páginas 6 e 53).



Publicidade

As inscrições para o concurso começam no dia 29 de maio e seguem até 23 de junho, pelo site do Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária (Indepac): www.indepac.org.br/concursos. A taxa de inscrição vai de R$ 40 a R$ 55.

As provas serão realizadas no final de julho.