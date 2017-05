Para ampliar vagas em creche, Prefeitura de Osasco deve fazer parcerias com Organizações Sociais

A Prefeitura de Osasco deve firmar parcerias com Organizações Sociais (OSs) para ampliar as vagas em creche no município. O déficit na rede hoje é de cerca de 7 mil vagas.

“A gente está buscando soluções alternativas para contribuir com a redução dessa fila de espera”, afirma a secretária de Educação, Ana Paula Rossi.

A prefeitura planeja entregar 12 novas creches, abrindo aproximadamente 2.500 vagas até o ano que vem. Paralelamente, a nova alternativa, de parcerias com OSs, ajudariam a ampliar as vagas criadas.

“É uma forma mais rápida, porque a Organização Social, a exemplo do que acontece no CEU das Artes, fica responsável pela reforma do espaço, pela gestão do espaço, e isso dá uma agilidade maior. A gente está buscando isso porque proporciona um atendimento mais breve”, diz Ana Paula.

Ele diz que ainda não está definido o número de vagas que devem ser criadas com a nova medida, mas em apenas uma das unidades em estudo no modelo de parceria com OS devem ser abertas mais de 700 vagas.