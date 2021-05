Cassino clandestino em Alphaville é fechado pela Polícia Civil

Um cassino clandestino funcionando em plena pandemia de covid-19 na Avenida Alphaville, na região do bairro de mesmo nome, em Barueri, foi fechado pela Polícia Civil na noite deste sábado (29).

publicidade

No local, os agentes encontraram cerca de 50 pessoas consumindo bebidas alcóolicas e boa parte delas praticando jogos de azar. Além disso, os policiais encontraram maletas e pen-drives utilizados para a prática de poker. O local foi periciado.

O estabelecimento foi autuado pela Guarda Civil Municipal e a ocorrência foi registrada como prática de jogos de azar pela Delegacia de Barueri, que apura os fatos. Participaram da operação policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), agentes do 1º DP do município e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM).

publicidade