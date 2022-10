Catedral de Osasco promove 2º leilão beneficente neste sábado (15)

Neste sábado (15), a partir das 19h, a Catedral de Santo Antônio, em Osasco, realiza a segunda edição do leilão beneficente. Os participantes poderão arrematar mais de 30 prêmios, entre eles aparelho de jantar, smartphone, eletrodomésticos, assistentes virtuais e uma bicicleta.

Além dos diversos itens, também poderão ser arrematadas as delícias preparadas pelo Monsenhor Claudemir: um pernil de cordeiro e três frangos assados com tempero especial à moda do “chef”.

Para participar do 2º Leilão Beneficente da Catedral de Osasco é necessário acompanhar a página da igreja no Facebook a partir das 19h. O pagamento dos itens deve ser feito no ato do arremate, via pix, e a retirada dos produtos será feita nos dias 17,18 e 19 na torre da Catedral das 8h às 15h.

SERVIÇO

Leilão Beneficente Catedral de Osasco

Quando: Sábado, 15/10 às 19h