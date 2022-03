Catho tem vagas de emprego abertas em Barueri

A Catho, plataforma online que conecta empresas e candidatos, está com vagas de emprego abertas em sua sede, em Barueri. Há oportunidades para as áreas de de Tecnologia e Desenvolvimento, Produtos, Gente e Gestão, Administrativa e Financeira e B2B.

A maioria das vagas abertas na Catho é na área de tecnologia, na qual a empresa recruta profissionais para os cargos de desenvolvedor de BakEnd (pleno e sênior), desenvolvedor FullStack sênior e team lead.

Também há oportunidades para as funções de designer de produto, analista SRE operações, analista de planejamento financeiro, analista de marketing, operador de telemarketing, coordenador de recrutamento e seleção, especialista de cultura organizacional e designer institucional.

Os salários não foram divulgados. Já o pacote de benefícios oferecido pela Cato inclui assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte, folga no aniversário, Programa Lado a Lado (você pode apadrinhar uma pessoa que receberá uma assinatura da Catho), Programa de Braços Abertos (apoio de profissionais especializados em bem-estar mental), além de possibilidade de home office.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas na sede da Catho, em Barueri:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de vagas da empresa, escolher a vaga desejada e cadastrar o currículo online. No mesmo site também há mais informações sobre as oportunidades.