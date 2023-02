CCR AutoBAn abre vagas para motoristas em Osasco e São Paulo

A CCR AutoBAn, concessionária responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, está com vagas de emprego abertas para motoristas, na função de agente de atendimento e monitoramento. Podem se candidatar homens, mulheres, estrangeiros, transgêneros e pessoas com deficiência.

Terão prioridade os profissionais que residem nos municípios de: Osasco, São Paulo (região de Perus), Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Jundiaí, Itatiba, Várzea Paulista, Itupeva, Campinas, Sumaré, Hortolândia, Valinhos, Americana e Limeira.

Na função, o profissional deverá conduzir viaturas da empresa, incluindo guincho leve, caminhão munck ou caminhão de transporte de animais. Entre as atividades a serem realizadas também estão promover a sinalização do local de atendimento e realizar checklist dos veículos e do material de apoio ao socorro.

O candidato às vagas deve ter ensino fundamental completo, Carteira de Habilitação dentro da validade nas categorias D ou E, além de experiência prévia dirigindo caminhão. É necessário ter excelente relação interpessoal e prezar pela qualidade dos atendimentos prestados.

A concessionária oferece salário compatível com a função e benefícios, como: assistência médica e odontológica, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, vale refeição ou alimentação no valor de R$ 807, licença maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias, Gympass (academia) e Day off (folga) no dia do aniversário.

Os interessados nas vagas podem enviar currículo para o e-mail vagas.autoban@grupoccr.com.br. É necessário colocar no assunto do e-mail o nome completo da vaga (Agente de Atendimento e Monitoramento I) e em qual município reside.

Também é possível se candidatar no site de vagas da AutoBan.