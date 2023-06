Cerca de 2 milhões de veículos deverão usar as estradas da região durante o feriado de Corpus Christi

A CCR, concessionária que administra as principais rodovias que passam pela região, prevê que aproximadamente 2 milhões de veículos devem trafegar no Sistema Castello-Raposo e no trecho oeste do Rodoanel entre os dias 7 a 12 de junho, período que concentra a movimentação do feriado de Corpus Christi.

São esperados 780 mil no Sistema Castello-Raposo e 1,3 milhão no Rodoanel.

A empresa orienta que os horários de fluxo mais intenso na Castello Branco/Raposo Tavares, que devem ser evitados, serão:

Na quarta-feira (7/6), das 15h às 20h.

Na quinta-feira (8/6), das 8h às 13h.

No retorno, a concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital no domingo (11), das 15h às 20 horas e na segunda-feira (12/06), das 7h às 9 horas.

Já no Rodoanel, a expectativa de maior fluxo na rodovia também será na quarta-feira (7) das 15h às 20h, mas com volta tranquila em todos os horários, segundo a empresa.

Os motoristas que necessitarem de socorro médico ou mecânico na Castello/Raposo, podem acionar a Viaoeste pelo WhatsApp (11) 2664-6120 ou 0800 701 5555, 24 horas por dia. Já se a emergência for no Rodoanel, os números são: WhatsApp (11) 2664-6140, ou 0800 773 6699, 24 horas por dia.