Cidade terá consultoria do Hospital Albert Einstein para melhorar atendimento na saúde

Avaliar os serviços de saúde do município e formular propostas para melhorar o atendimento à população de Itapevi. Para cumprir esse objetivo, foi assinado na sexta-feira (11), pelo prefeito de Itapevi, Igor Soares (PODE), um contrato entre a Prefeitura e a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, que irá fazer um diagnóstico aprofundado dos recursos de saúde oferecidos aos moradores de todo o município.

O contrato de consultoria prevê o diagnóstico dos serviços (atenção primária, psicossocial, urgência e emergência e especializada), a análise de gestão clínica e a aplicação de recursos financeiros, materiais e físicos na rede municipal de saúde.

O trabalho também irá ajudar a implementar indicadores de gestão para acompanhar a evolução e situação dos serviços, bem como reorganizar as unidades de saúde que estejam em situação crítica.

“Esta parceria nos possibilita contribuir para melhorar a gestão de saúde em Itapevi. Com esta iniciativa, a população irá receber um atendimento de saúde melhor, mais eficiente e sem desperdício de recursos”, disse o presidente da entidade, Sidney Klajner.

De acordo com a Prefeitura, a primeira etapa de avaliação terá a duração de dois meses. No terceiro mês, a equipe do Einstein deve elaborar e apresentar as recomendações, que consistem em um conjunto de ações voltadas à organização e correção dos serviços, definindo os problemas e soluções recomendadas, sempre levando em consideração a realidade de Itapevi.

Após a conclusão dessa segunda etapa, a Prefeitura e o Einstein traçarão estratégias em conjunto para implantar as propostas e a metodologia de acompanhamento de resultado – esta última parte deve durar mais dois meses. Ao todo, o contrato terá a duração de cinco meses.

Novas ambulâncias e UTI Móvel

A Prefeitura tem investido na saúde de forma permanente. Em março, foi entregue a primeira UTI Móvel (Unidade de Tratamento Intensivo) da história da cidade e quatro novas ambulâncias para remoção de pacientes. O município também recebeu oito novas vans para o transporte de pacientes de hemodiálise e com mobilidade reduzida.

Pronto-socorro Central

As mudanças também ocorreram no Pronto-Socorro Central. Para melhorar o serviço prestado à população, a Prefeitura de Itapevi instalou equipamentos de ar-condicionado nos consultórios médicos, enfermarias e salas de emergência da unidade. O local recebeu ainda 20 novas câmeras de segurança, iluminação LED e um sistema de pulseiras para organizar o fluxo de pessoas e garantir a segurança e a privacidade dos pacientes.