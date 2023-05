Cientistas da USP participarão da Semana de Meio Ambiente em Osasco

A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) da Prefeitura de Osasco vai participar do “Redescobrindo a Amazônia”, evento organizado pela ONG Bem Me Quer em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, em Osasco.

A apresentação gratuita será realizada às 18h, de 5 de junho, no Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina).

O evento contará com a presença de cientistas da Universidade de São Paulo (USP), entre eles: Prof. Dra. Maria Victoria Ballester e Rafael Nora Tannus, mestre em Ecologia de Agroecossistemas, além do fotógrafo Raoni Madalena.

Os cientistas colocarão suas perspectivas a respeito da Amazônia atual, como o desmatamento vem afetando o abastecimento de água no sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de água em Osasco, além de falar sobre a diversidade biológica e cultural da região.

Atendidos pela ONG Bem Me Quer apresentarão um espetáculo de abertura com orquestra e coral musical. Já a equipe do Orquidário Municipal de Osasco fará a exposição de esculturas com orquídeas para evidenciar o trabalho com a utilização de materiais reciclados na criação dos vasos.

Confira a programação completa da Semana de Meio Ambiente de Osasco:

Novos tempos: Programa Biodiesel com a Sabesp e Secretaria de Assistência Social – Palestra com os colaboradores e crianças

Dia: 01/06 (quinta-feira) / Horário: 9h e 14h / Local: Parque Chico Mendes (Rua Lázaro Suave, 15 – City Bussocaba) //

Lançamento do Programa de análise e monitoramento das águas, com a ETEC Dr. Celso Giglio

Dia: 02/06 (sexta-feira) / Horário: 9h e 14h / Local: Parque Chico Mendes (Rua Lázaro Suave, 15 – City Bussocaba) //

Sabesp apresenta: Saneamento na Formação Profissional

Dia: 02/06 (sexta-feira) / Horário: 9h e 14h30 / Local: Senac Osasco (Rua Dante Batiston, 248 – Centro) //

Tribo da Terra: Voluntários em Ação

Dia: 03/06 (sábado) / Horário: 9h às 12h / Local: Parque João Agostinho Bezerra (Rua João Rocha Lima – Bela Vista) //

Palestra: Mudanças climáticas e seus impactos nos recursos hídricos e poluições das águas urbanas

Dia: 05/06 (segunda-feira) / Horário: 9h30 / Local: Senac Osasco (Rua Dante Batiston, 248 – Centro) //

Redescobrindo a Amazônia em Fatos e Fotos, com ONG Bem me Quer

Dia: 05/06 (segunda-feira) / Horário: 18h / Local: Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina) //

Exposição da fauna e flora de Osasco: conheça o Orquidário e Borboletário Municipal

Dia: 06/06 (terça-feira) / Horário: 10h / Local: Senac Osasco (Rua Dante Batiston, 248 – Centro) //

Osasco contribui para a poluição plástica dos oceanos?

Dia: 06 e 07/06 / Horário: 9h e 14h / Local: Parque Chico Mendes (Rua Lázaro Suave, 15 – City Bussocaba)