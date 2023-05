Espetáculo “Das Dores – Suíte Strindberg” é atração em Osasco dia 9 de junho

O Teatro Municipal de Osasco recebe, às 20h, de 9 de junho, apresentação única do espetáculo “Das Dores – Suíte de Strindberg”. A emocionante performance é idealizada pela Epifania Cia. de Teatro.

publicidade

No espetáculo, é abordado o empoderamento da mulher, explorando suas dores e suas forças diante de diferentes situações, como o amor, a sociedade, o trabalho, a família e a busca por sua própria identidade.

Das Dores é uma adaptação de trechos de peças e do pensamento do dramaturgo sueco August Strindberg, trabalhando com partes de algumas de suas obras, como ‘Senhorita Julia’, ‘A Mais Forte’, ‘O Pai’, ‘O Sonho’, ‘O Pelicano’, entre outras.

publicidade

O espetáculo tem apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio de recursos do Proac Edital 02-2022 e é realizado pela Lua & Moitará Produções, em parceria com a Versa Cultural.

Os ingressos custam R$ 30 inteira e R$ 15 meia e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Express. A peça tem duração de 60 minutos e classificação indicativa de 12 anos.

publicidade

SERVIÇO

“Das Dores – Suíte Strindberg” em Osasco

Quando: 9 de junho (sexta-feira), às 20h/

Onde: Teatro Municipal de Osasco (Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina)/

Classificação: 12 anos

Duração: 60 minutos