Três UBSs de Cotia terão horário estendido em junho para reforçar vacinação

No mês de junho, três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cotia terão o horário da sala de vacinação estendido até as 20h, em datas pré-definidas: Atalaia, Portão e Caucaia do Alto.

Estarão disponíveis doses de todas as vacinas do plano nacional de imunização para atualização das cadernetas, inclusive a vacina contra a covid e contra a gripe – esta última será aplicada até o fim das doses enviadas pelo Estado para a campanha de imunização.

Já as outras UBSs continuarão a oferecer as vacinas do plano nacional de imunização estão disponíveis em horário comercial (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h). Para se vacinar é preciso comparecer à unidade com documento de identificação e caderneta de vacina, no caso das crianças, a apresentação da caderneta é obrigatória.

Horário estendido de salas de vacina até as 20h (junho):

UBS Atalaia – Praça Demétrio Calfat, 300, Parque Santa Rita de Cassia, (segundas e quartas-feiras)

Dias 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de junho de 2023

UBS Portão – Avenida Vasco Massafeli, 605 – Portão (quintas-feiras)

Dias 1,15, 22 e 29 de junho de 2023

UBS Caucaia do Alto – Avenida Roque Celestino Pires, 1.020 (quintas-feiras)

Dias 1,15, 22 e 29 de junho de 2023