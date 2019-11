Diversos cinemas de todo o Brasil vão transmitir a final da Libertadores, entre Flamengo, time com a maior torcida no país, e River Plate, um dos principais clubes da Argentina, dia 23, sábado, às 17h, em Lima, no Peru.

Um dos cinemas que vai exibir a histórica partida é o Cinépolis do Parque Shopping Barueri. Os ingressos já estão à venda por R$ 30 e R$ 15 (meia) neste site.