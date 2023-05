Cioeste busca ampliar participação turística da região

O Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) está buscando aumentar a participação turística da região no mapa estadual. Em reunião realizada nesta terça-feira (30) pela Câmara Técnica (CT) de Turismo do consórcio, coordenada pelo secretário de Turismo de Vargem Grande Paulista, José Roberto Cruz, a entidade traçou algumas estratégias para isso.

Os secretários municipais e técnicos das prefeituras trataram sobre a participação das cidades representadas pelo Cioeste no Salão São Paulo, onde irão expor as atrações da área geográfica em um estande. Também organizaram participações em feiras de turismo que serão realizadas ao longo do ano no estado de São Paulo (SETUR) no país, além da produção de novos materiais gráficos de divulgação das 12 cidades do Consórcio.

Entre as pautas, os participantes trataram, ainda, sobre a formação de uma comissão para ir a Brasília em busca de parceria para a construção de um Centro de Convenções na cidade de Barueri. Além disso, irão pleitear que a região seja sede do escritório da Organização Mundial do Turismo (OMT) nas Américas.

Outro assunto foi a atualização do Plano Regional do Turismo. A reunião contou com a presença do secretário-executivo do consórcio, Jorge Lapas e do diretor de relações empresariais, Valdir Baptista. Lapas parabenizou a todos pela qualidade da reunião e pela presença expressiva. “Este grupo tem produzido muito, desde a época da coordenação do Evaldo de Almeida. Temos grande força política e grandes projetos”, disse.