A Prefeitura de Jandira anunciou que a feira noturna da cidade está com novos dia e local.

A partir de hoje (31), a feira passa a ser realizada todas as quartas-feiras, a partir das 17h, na Praça Central Anielo Gragnano, no centro.

Com mais de 60 barracas de hortifruti e opções gastronômicas, além de atrações musicais, a feira noturna de Jandira foi inaugurada em novembro do ano passado e antes era realizada na Praça de Eventos, toda as sextas-feiras.

