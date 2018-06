Com 1,1 mil vagas em Osasco e região, Fatec prorroga inscrições para vestibular

Com 1,1 mil vagas em Osasco e região, Fatec prorroga inscrições para...

A inscrição para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo foi prorrogada até a próxima segunda-feira, 11 de junho (o prazo se encerraria na sexta-feira, 8) . A prova será no dia 1º de julho.

Na região, são quase 1,1 mil vagas, em Osasco (320), Carapicuíba (320), Barueri (280), Cotia (160) e Santana de Parnaíba (40), em cursos como automação industrial, gestão financeira, redes de computadores, comércio exterior, logística, eventos, jogos digitais, secretariado, gestão empresarial e gestão comercial, entre outros.

O curso inédito de graduação tecnológica de Design de Mídias Digitais, na Fatec Barueri é uma das inovações do vestibular para o segundo semestre de 2018.

De acordo com os organizadores da seleção, o conteúdo da iniciativa foi elaborado em parceria com a Tata Consultancy Services, companhia voltada a serviços de tecnologia da informação do grupo indiano Tata, para atender aos arranjos produtivos.

A prova do processo seletivo será em 1º de julho e a seleção oferece em todo o estado 14.605 vagas, distribuídas entre os 74 cursos superiores de tecnologia gratuito no vestibular para o segundo semestre de 2018.

O candidato que pretende concorrer a uma vaga na seleção precisa ter terminado ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que, no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso.

Procedimentos

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Vestibular Fatec. No último dia, o prazo termina às 15h. Para realizar a inscrição, é preciso preencher uma ficha de inscrição e o questionário socioeconômico.

Além disso, o interessado deve imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 64,80 (em dinheiro) em qualquer agência bancária. Vale destacar que o Manual do Candidato também está disponível na internet para download.

Ao se inscrever, é possível escolher um curso em primeira opção e colocar como segunda opção:

– O mesmo curso (presencial) de primeira opção em outro período na mesma Fatec;

– O mesmo curso (presencial) de primeira opção oferecido em qualquer período de outra Fatec;

– Ou qualquer curso (presencial) com o mesmo conjunto de disciplinas prioritárias (a relação dos cursos estará na internet no momento em que o candidato for definir a segunda

opção), em qualquer Fatec e período.

Bônus

Também estará em vigor o Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza, que concede bônus de pontos à nota final obtida no exame: 3% para alunos afrodescendentes e 10% aos estudantes da rede pública. Se o candidato se enquadrar nas duas situações, obterá acréscimo de 13%.