Com ajuda do cão Colt, BAEP apreende drogas em comunidade no Jaguaribe

Policiais Militares do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) apreenderam grande quantidade de drogas no bairro Jaguaribe, em Osasco, na última quinta-feira.

Durante patrulhamento em uma comunidade no bairro, as equipes do Canil juntamente com o cão policial Colt encontraram drogas no interior de algumas caixas de madeira.

Foram apreendidos 604 papelotes de cocaína, 50 porções de maconha, 35 pedras de crack e dois pacotes com maconha a granel, totalizando aproximadamente 1,5 quilo de drogas.

A ocorrência foi encaminhada ao 8º Distrito Policial de Osasco.