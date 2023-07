Shopping União de Osasco oferece oficina gratuita de culinária nas férias escolares

O Shopping União de Osasco promove até o dia 30 de julho a atração de férias escolares “Pequenos Grandes Chefs”, uma oficina gratuita para os pequenos se divertirem e colocarem a mão na massa.

As atividades serão realizadas das 14h às 20h, com a última turma iniciando às 19h30. As sessões terão duração aproximada de 25 minutos, para que as crianças possam desfrutar de cada momento.

Nas oficinas, as crianças se sentirão dentro de uma cozinha de verdade, equipada com pias e fogões cenográficos. Em cada sessão as crianças receberão ingredientes para o preparo da receita do dia. Com a ajuda de monitores, os pequenos irão se aventurar em receitas que são fáceis, gostosas e criativas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de duas formas: de maneira antecipada, por meio do aplicativo Connect Shopping, ou presencialmente, de acordo com a disponibilidade de vagas.

SERVIÇO

“Pequenos Grandes Chefs” – Shopping União

Período: 07 a 30 de julho – das 14h às 20h, última turma iniciando às 19h30 /

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco

Para mais informações e regulamento, acesse: www.shoppinguniao.com.br