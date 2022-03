Com aulão de zumba e tutorial de maquiagem, Barueri retoma feira de arte no sábado (5)

A tradicional Feira de Arte e Artesanato de Barueri (Feirarte) volta a funcionar no sábado (5), das 12h às 20h, com novidades. Evento acontece no estacionamento em frente a Prefeitura.

Agora, as edições da feira, que é promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) de Barueri, serão temáticas. Neste mês de março, evento vai destacar a beleza feminina, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8.

Dentre as novidades oferecidas gratuitamente ao público estão aulão de zumba às 18h; tutorial de maquiagem às 13h, às 15h e às 17h; dia da transformação às 13h, às 15h e às 17h; aula de artesanato durante todo o período da feira; e sorteio de brindes.

Além disso, a cada sábado haverá uma oficina diferente de artesanato no “Espaço Cultural”, uma tenda montada pela Secult para ativar a criatividade dos visitantes. Para as crianças a diversão serão os brinquedos infláveis gratuitos.

Na Feirarte de Barueri, o publico encontrará cerca de 40 barracas com produtos artesanais variados e a famosa praça de alimentação com comidas típicas, deliciosos doces e salgados. A Feirarte está localizada na Rua Professor João da Mata e Luz, sem número, no Centro de Barueri.