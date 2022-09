Com contrato milionário, Antony veste a camisa do Manchester United: “muito empolgado”

A mudança do atacante Antony, do Ajax para o Manchester United, agitou o mundo do futebol nos últimos dias. Na manhã desta quinta-feira (1°), o jovem talento osasquense vestiu a camisa do novo clube pelo qual foi comprado por 100 milhões de euros, cerca de R$ 505,8 milhões.

“Já estou com a camisa do maior clube do mundo. Só passando [aqui] para dizer que estou muito ansioso, muito empolgado para vestir essa camisa em campo e honrar todos vocês”, declarou o atleta, em um vídeo publicado hoje no Instagram. “Muito obrigado pelo carinho, pela confiança”, completou.

Ao assinar contrato com o Manchester nesta quinta-feira, Antony, que foi revelado nas categorias de base do São Paulo, tornou-se um dos jogadores brasileiros mais caros da história do futebol. Ele está atrás apenas de Neymar (Paris Saint-Germain – 222 milhões de euros) e de Philippe Coutinho (Barcelona – 160 milhões de euros).

O atacante de 22 anos tinha contrato com o Ajax até junho de 2025. Ele jogava pelo clube holandês desde 2020, quando deixou o São Paulo, e passou a ser um dos principais pedidos do técnico Erik ten Hag, seu ex-comandante no time da Holanda, para a diretoria do Manchester United.

A negociação do atleta, que cresceu em Osasco, foi demorada. Isso porque o Ajax resistiu às propostas recebidas anteriormente e queria segurá-lo no elenco. Após muitas tratativas, os clubes chegaram a um acordo na segunda-feira (29).

Hoje, após a realização dos trâmites para o visto de trabalho e de exames médicos, Antony assinou contrato com o United por cinco temporadas, até 2027, e tem a opção de renovação por mais um ano.