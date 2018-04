Com mais de 1.360 vagas em Osasco e região, Etec abre inscrições para vestibulinho

Com mais de 1.360 vagas em Osasco e região, Etec abre inscrições...

Com mais de 1.360 vagas nas unidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Cotia e Santana de Parnaíba, as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) recebem inscrições, até 25 de maio, para o vestibulinho segundo semestre para diversos cursos técnicos. A prova será realizada no dia 24 de junho.

As duas Etecs de Osasco oferecem, juntas, 400 vagas, em cursos como automação industrial, química, contabilidade, administração, logística, marketing e recursos humanos, entre outros.

A Etec com o maior número de vagas abertas na região é a de Carapicuíba, com 320 oportunidades, em cursos como administração, comunicação visual e redes de computadores. Em Barueri, são 160 vagas, assim como em Cotia e nas duas Etecs de Jandira. VEJA A RELAÇÃO DAS ETECS E CURSOS OFERECIDOS NA REGIÃO ABAIXO.

Em todo o estado, o processo seletivo oferece 47,3 mil vagas para Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online), Técnico integrado ao Médio na modalidade EJA, Especialização Técnica e para acesso às vagas remanescentes de segundo módulo.

Inscrições

Para se candidatar a um dos cursos técnicos oferecidos no segundo semestre é necessário ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio regular.

Quem já fez ou está fazendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deve apresentar uma certificação.

O período de inscrição, exclusivamente pelo site do Vestibulinho, vai de 24 de abril a 25 de maio. No último dia, o prazo termina às 15h.

No ato da inscrição, o candidato ao primeiro módulo do Ensino Técnico, presencial e semipresencial, pode colocar como segunda opção outro curso ou período desde que oferecido na mesma unidade para a qual vai se inscrever. É preciso preencher a ficha de inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$ 27,80. O valor deve ser pago em dinheiro, em qualquer agência bancária.

ETECS, CURSOS E VAGAS NA REGIÃO

Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II)

Rua Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios

CEP 06296-220 – Osasco/SP

Telefone: (11) 3602-5441

Telefone: (11) 3602-5327

E-mail: e242dir@cps.sp.gov.br

Site: etecosasco2.wix.com/etec

Cursos oferecidos

Automação Industrial

Período: Noite – 40 vagas

Contabilidade

Período: Noite – 40 vagas

Para o Curso de Técnico em Contabilidade a certificação, desde 02/06/2015, não prevê a obtenção de registro de Conselho da categoria da classe, conforme o disposto na Lei nº 12.249/10, que alterou o Decreto-Lei nº 9295, de 27 de maio de 1946, artigo 12, parágrafo segundo.

Contabilidade [acesso as vagas remanescentes]

Período: Noite

Para o Curso de Técnico em Contabilidade a certificação, desde 02/06/2015, não prevê a obtenção de registro de Conselho da categoria da classe, conforme o disposto na Lei nº 12.249/10, que alterou o Decreto-Lei nº 9295, de 27 de maio de 1946, artigo 12, parágrafo segundo.

Nutrição e Dietética

Período: Noite – 40 vagas

Química [acesso as vagas remanescentes]

Período: Noite

Química

Período: Noite – 40 vagas

Segurança do Trabalho

Período: Noite – 40 vagas



Etec “Prof. André Bogasian”

R. Manoel Rodrigues, 155 – Bonfim

CEP 06233-160 – Osasco/SP

Telefone: (11) 3685-4945

Telefone: (11) 3683-4309

Site: www.etecandrebogasian.com.br/

Cursos oferecidos

Administração

Período: Tarde – 40 vagas

Período: Noite – 40 vagas

Logística

Período: Noite – 40 vagas

Marketing

Período: Noite – 40 vagas

Recursos Humanos

Período: Noite – 40 vagas



Etec de Barueri

Rua João Batista Soares, 440 – Novo Centro – Caixa Postal 6401135

CEP 06401-135 – Barueri/SP

Telefone: 1141634655

Telefone: 1141634684

E-mail: e245dir@cps.sp.gov.br

E-mail e245acad@cps.sp.gov.br

Site: www.etecdebarueri.blogspot.com

Cursos oferecidos

Desenvolvimento de Sistemas

Período: Noite – 40 vagas

Enfermagem

Período: Tarde – 40 vagas

Para este curso o candidato deverá ter idade mínima de 18 (dezoito) anos a completar até o dia 31/07/2018.

Nos 2º e 4º módulos do referido curso técnico, o estágio curricular supervisionado será no período diurno, em instituições de saúde públicas e/ou privadas fora da Etec / Extensão de Etec.

Recursos Humanos

Período: Noite – 40 vagas

Segurança do Trabalho

Período: Noite – 40 vagas



Etec de Carapicuíba

Av. Francisco Pignatari, 650 – Vl. Gustavo Correia – Caixa Postal 6310390

CEP 06310-390 – Carapicuíba/SP

Telefone: (11)41848408

Telefone: (11)41833386

E-mail contato@eteccarapicuiba.com.br

Site: www.eteccarapicuiba.com.br

Cursos oferecidos

Administração

Período: Tarde – 40 vagas

Período: Noite – 40 vagas

Administração – (EaD – Semipresencial)

Período: Segundas e quartas – noite – 40 vagas

Por questões técnicas e/ou operacionais o Centro Paula Souza poderá, no decorrer do desenvolvimento do curso da modalidade semipresencial, remanejar os alunos para a modalidade on-line.

Comunicação Visual

Período: Noite – 40 vagas

Multimídia

Período: Tarde – 40 vaga

Processos Fotográficos

Período: Manhã – 40 vagas

Período: Noite – 40 vagas

Redes de Computadores

Período: Noite – 40 vagas



Etec Prefeito Braz Paschoalin (Jandira)

Rua Elton Silva, nº 140 – Centro

CEP 06600-025 – Jandira/SP

Telefone: (11) 4707-1542

Telefone: (11) 4789 – 4436

E-mail e268acad@cps.sp.gov.br

E-mail etec268.jandira@outlook.com

Cursos oferecidos

Finanças

Período: Noite – 40 vagas

Serviços Jurídicos

Período: Noite – 40 vagas

Serviços Jurídicos [acesso as vagas remanescentes]

Período: Noite

Publicidade



Etec Prof. André Bogasian – Extensão EE Prof. Vicente Themudo Lessa (Jandira)

Av. João Balhesteiro, 186 – Centro

CEP 06600-020 – Jandira/SP

Telefone: (11) 3685-4945

Telefone: (11) 3683-4309

Site: www.etecandrebogasian.com.br/

Cursos oferecidos



Administração

Período: Noite – 40 vagas

Logística

Período: Noite – 40 vagas



Etec de Cotia

Rua Topázio, nº 555 – Jardim Nomura

CEP 06717-235 – Cotia/SP

Telefone: (11) 41482099

Telefone: (11) 46143093

E-mail e222acad@cps.sp.gov.br

E-mail faleconosco@etecdecotia.com.br

Site: www.etecdecotia.com.br

Cursos oferecidos



Administração

Período: Noite – 40 vagas

Contabilidade

Período: Noite – 40 vagas

Para o Curso de Técnico em Contabilidade a certificação, desde 02/06/2015, não prevê a obtenção de registro de Conselho da categoria da classe, conforme o disposto na Lei nº 12.249/10, que alterou o Decreto-Lei nº 9295, de 27 de maio de 1946, artigo 12, parágrafo segundo.

Desenvolvimento de Sistemas

Período: Tarde – 40 vagas

Etec “Bartolomeu Bueno da Silva” – Anhanguera (Santana de Parnaíba)

Av. Tenente Marques, s/n – Fazendinha

CEP 6529001 – Santana de Parnaíba/SP

Telefone: (11) 4156-1435

Telefone: (11) 4156-1006

E-mail: e262dir@cps.sp.gov.br

E-mail e262acad@cps.sp.gov.br

Site: www.etecanhanguera.com.br

Cursos oferecidos

Contabilidade

Período: Noite – 40 vagas

Para o Curso de Técnico em Contabilidade a certificação, desde 02/06/2015, não prevê a obtenção de registro de Conselho da categoria da classe, conforme o disposto na Lei nº 12.249/10, que alterou o Decreto-Lei nº 9295, de 27 de maio de 1946, artigo 12, parágrafo segundo.

Contabilidade [acesso as vagas remanescentes]

Período: Noite

Para o Curso de Técnico em Contabilidade a certificação, desde 02/06/2015, não prevê a obtenção de registro de Conselho da categoria da classe, conforme o disposto na Lei nº 12.249/10, que alterou o Decreto-Lei nº 9295, de 27 de maio de 1946, artigo 12, parágrafo segundo.

Segurança do Trabalho

Período: Noite – 40 vagas

Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira (Santana de Parnaíba)

R. Fernão Dias Falcão, 196 – Centro

CEP 06501-120 – Santana de Parnaíba/SP

Telefone: (11) 4154-7142

Telefone: (11) 4154-7185

E-mail: e187dir@cps.sp.gov.br

Site: www.etecermelinda.com.br

Cursos oferecidos

Comércio – (EaD – Semipresencial)

Período: Terças e quintas – noite – 40 vagas

Por questões técnicas e/ou operacionais o Centro Paula Souza poderá, no decorrer do desenvolvimento do curso da modalidade semipresencial, remanejar os alunos para a modalidade on-line.

Desenvolvimento de Sistemas

Período: Noite – 40 vagas

Recursos Humanos

Período: Noite – 40 vagas