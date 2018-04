Fim de semana tem Leci Brandão e Zé Geraldo em Barueri

Dois shows com artistas de carreiras marcantes da música brasileira terão lugar em Barueri no próximo final de semana, dias 28 e 29 de abril. O cantor e compositor Zé Geraldo fará apresentação única no Teatro Municipal, no sábado (dia 28), às 21 horas. Ainda é possível reservar o ingresso. No domingo a cantora Leci Brandão se apresenta no Samba na Praça, que será no estacionamento do ginásio José Correa, a partir das 14h.

Zé Geraldo é um artista independente que há décadas se desligou das gravadoras para percorrer seu próprio caminho na música brasileira. Sucessos como “Senhorita” e “Cidadão” são característicos do seu estilo musical, que mantém afinidades com outros artistas como Renato Teixeira e Raul Seixas. Os ingressos para o show de Zé Geraldo podem ser adquiridos pelo site www.compreingressos.com, ou na bilheteria do Teatro.

A consagrada cantora Leci Brandão e seu grupo musical prometem lotar o Samba na Praça neste domingo (dia 29). Antes dela, apresentam-se o DJ Marcelo Buda e o cantor Tyganá e banda. Além da música ao vivo, o público terá uma praça de alimentação e muita animação.

Nascida em Madureira no ano de 1944 e criada em Vila Izabel, no Rio de Janeiro, Leci gravou 23 discos e várias compilações. Além dos muitos sucessos emplacados durante a carreira, é ainda comentarista dos grandes desfiles das escolas de Samba de São Paulo e do Rio de Janeiro. A cantora carioca também é deputada estadual por São Paulo.

E para os que apreciam comédia, na sexta-feira (dia 27), o já tradicional show no formato stand up no Teatro Municipal contará com o humorista Dihh Lopes, no espetáculo “Antissocial”, às 20h. Ingressos à venda pelo site www.bilheteriaexpress.com.br.

Serviços:

Show Zé Geraldo

Dia 28 de abril, às 21h

Teatro Municipal – Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255. Jd. Dos Camargos

Ingressos www.compreingressos.com.

Informações pelo telefone 4198-0972

SAMBA NA PRAÇA com Leci Brandão

Dia 29 de Abril, das 14 às 20h00

Local: Estacionamento do Ginásio de Esportes José Correia

Av. Carlos Capriotti (Centro) Barueri SP

Informações: (11) 41991600

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo apoio Associação ANID e LIESB

Stand up Dihh Lopes – Antissocial

Dia 27 de abril, às 21h

Teatro Municipal – Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255. Jd. Dos Camargos

Ingressos www.bilheteriaexpress.com.br

Informações pelo telefone 4198-0972