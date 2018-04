Leonardo revela segredo que guardou de Leandro

Entrevistado no programa “Conversa com o Bial” que vai ao ar na noite desta terça-feira, 24, na TV Globo, o cantor Leonardo relembrou a morte de Leandro, vítima de um câncer de pulmão, em 1998, e contou um segredo que manteve durante a luta do irmão contra a doença.

Publicidade

“O médico contou só para mim o estado real dele. Me disse que ele tinha 60 dias de vida. Não passei essa conversa para ninguém, nem para o Leandro, nem para os meus irmãos, nem para a minha mãe”, declarou Leonardo.

“[…] Eu ia visitá-lo e tinha que chegar com o astral para cima, rindo, fazendo piada”, completou Leonardo.