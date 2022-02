Com mais de 1,5 mil inscritos, agendamento para Feirão do Emprego em Osasco é encerrado

O Portal do Trabalhador de Osasco informou, no final da tarde desta segunda-feira (7), que o agendamento para o Feirão do Emprego está encerrado. Em poucas horas, mais de 1,5 mil pessoas se inscreveram para participar da ação, que acontece no sábado (12).

publicidade

O Feirão do Emprego é organizado pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, em comemoração aos 60 anos de Osasco, celebrado no dia 19 de fevereiro.

Poderão participar somente candidatos que agendaram o atendimento via Central 156. O Portal do Trabalhador informou ainda que vai anunciar mais uma edição do evento em breve.

publicidade

EM OSASCO// Confira como agendar a vacinação antirrábica para o seu pet