Com sede em Osasco, iFood demite 355 funcionários e perde 6% de sua força de trabalho no país

Nesta quarta-feira (1º), o iFood, que tem sede em Osasco, informou a demissão de 355 funcionários, o que representa 6,3% de sua força de trabalho em todo o território brasileiro.

A redução no quadro de funcionários do iFood ocorre no período em que outras grandes empresas de tecnologia promovem demissões em massa em todo o mundo. Desde novembro de 2022, mais de 50 mil colaboradores foram demitidos de companhias como Amazon, Google, Microsoft e Twitter, contando com escritórios no Brasil.

A empresa afirmou, em nota, que as demissões integram as “ações imediatas na busca por novas rotas para enfrentar” as adversidades enfrentadas diante do cenário econômico mundial e classificou a medida como “decisão difícil”.

