Começou o Janeiro Branco, mês dedicado à saúde mental

O mês de Janeiro foi escolhido pelos profissionais da área de psicologia para conscientizar sobre o cuidado com a saúde mental. A Campanha Janeiro Branco surgiu no Brasil em 2014 e seu lema principal é “o mundo pede saúde mental”.

publicidade

Nesse ano de 2023, o tema do Janeiro Branco é “A vida pede equilibrio!”

O objetivo é chamar a atenção dos indivíduos, das instituições, da sociedade e das autoridades para as necessidades relacionadas à saúde mental.

publicidade

Janeiro, o primeiro mês do ano, inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações, dos sentidos que possuem, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde publicados em 2022, quase um bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, vivem com algum transtorno mental, situação agravada pela pandemia da Covid-19.

publicidade

Se você tem um grupo no trabalho, na escola, na igreja, na família, pode organizar palestras, rodas de conversa, caminhadas, tira-dúvidas sobre qualidade emocional de vida e, também, estimular atividades on-line sobre saúde mental, já que muitas entidades participam da campanha e disponibilizam materiais, como o https://janeirobranco.com.br.

Em São Paulo, na Avenida Paulista, no dia 29 de janeiro, a partir das 9h30, está marcada a Caminhada Pela Saúde Mentalpara mobilização sobre o tema.