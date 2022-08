Concha Acústica da Fito recebe o ComVocação neste final de semana

Nestes sábado (20) e domingo (21), a Concha Acústica da Fito (Fundação Instituto Tecnológico de Osasco) recebe o ComVocação, festa em prol das vocações sacerdotais.

O evento, que é organizado pelo Seminário Diocesano São José com o apoio de milhares de voluntários, ficou paralizado por dois anos devido à epidemia de Covid.

Estão programados para o ato shows com cantores conhecidos no mundo da música católica como Thata Rodrigues, André Leite, Tony Alysson, Rosa de Saron, Ramon e Rafael, Adriana Arydes e Banda Arkanjos. O evento conta ainda com espaços temáticos como a Feira Vocacional, que reúne diversas congregações religiosas e alguns seguimentos leigos que têm a oportunidade de apresentar os seus carismas e fomentar o chamado à vocação.

Além da feira, o ComVocação vai oferecer outros espaços alternativos como o ComVocação Social, com profissionais voluntários; ComVocação Kids, para evangelização das crianças; Espaço da Misericórdia, com atendimento de confissões e missas ao longo do dia; ComVocação Extreme, para os esportistas radicais; Espaço VOX, para músicos que partilham sobre a vocação musical; e a Praça de Alimentação.

Essa, que é a 17ª edição do ComVocação, começa no sábado (20) às 14h. No domingo, a Missa que abre oficialmente o evento será às 10h, quando o bispo diocesano Dom João Bosco Barbosa de Sousa, realizará o Rito da Instituição dos Ministérios de Leitor e de Acólito aos seminaristas do 3º e 4º ano da Etapa da Configuração (Teologia).

A Concha Acústica da Fito fica na Av. das Flores, 701 – Jardim das Flores, Osasco.