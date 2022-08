Marcha para Jesus reúne fiéis e grandes nomes da música gospel em Osasco

A 24ª edição da Marcha para Jesus de Osasco, realizada no último sábado (13), reuniu caravanas de diversas igrejas da cidade, além de simpatizantes e autoridades. Os participantes seguiram o novo percurso, que teve saída da Praça do Samba, no Km 18, e chegada à Arena VIP, no Jardim das Flores.

“Foi para a liberdade que Cristo nos libertou” foi a temática adotada na Marcha para Jesus deste ano. O evento, suspenso desde 2020 por conta das restrições da pandemia da covid-19, era muito esperado pelos participantes.

Durante ato, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, relembrou o acidente no qual ele e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, sofreram durante a festividade junina do Arraial do Servidor 2019. “Como é bom retornar aqui hoje, no mesmo lugar que quase nos tirou a vida para testemunhar, louvar e agradecer a Deus, que nos livrou e nos deu uma nova vida”, declarou.

O prefeito disse ainda que Osasco superou as dificuldades durante a pandemia por conta da oração. “Nosso Senhor não tem sigla, não tem bandeira. Somos livres para adorar nosso Senhor Jesus. Durante a pandemia, quando muitos profetizaram derrotas e dificuldades, nós entendemos desde o primeiro momento que venceríamos toda a batalha com o poder da oração”.

No evento também houve apresentação de cantores gospel, entre eles Anderson Freire, Fernanda Brum, Ton Carfi e Daniel Berg. Também foram distribuídos exemplares da Bíblia.

A Marcha para Jesus é organizada pelo Conselho de Pastores Evangélicos de Osasco (CPEO), integra o calendário oficial do município e conta com o apoio da Prefeitura.

Também participaram do evento a vice-prefeita, Ana Maria Rossi, o ex-prefeito Francisco Rossi, vereadores, secretários municipais, o presidente do Conselho dos Pastores Evangélicos de Osasco, Bispo Alves, e demais líderes religiosos.